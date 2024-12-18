Antalya'da 545 yıl ve 193 yıl hapis cezası bulunan firariler yakalandı

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 150 defa "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 545 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.K. ile "kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 193 yıl 3 ay hüküm giymiş B.Ü'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada İzmir'de saklandıkları tespit edilen hükümlüler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya'ya getirilen H.K. ve B.Ü, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.