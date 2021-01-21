Meteoroloji yetkililerinin "zirai don" uyarısı yapmasının ardından ilçedeki üreticiler, seralarına kurdukları sobaları yakarak ürünlerini korumaya çalışıyor.

[Fotoğraf: AA]

Üçtepe Mahallesi Üçüncü Kanal mevkiinde serasındaki domateslerini soğuktan korumak için nöbet tutan Mahmut Yazgan, "Bizler hem ürünleri kontrol ediyoruz hem de 'zirai don' nöbeti tutuyoruz. Eğer uyursak henüz dalındaki ürünlerimizi soğuk vurur ve tüm domates fidelerini sökmek zorunda kalırız. Şimdilik erken aldığımız tedbir nedeniyle ürünlerimiz soğuktan etkilenmedi" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Üretici Hacı Ali Yazgan ise seradaki termometreyle içerinin ısısını ölçerek, ısıyı 5 derecenin altına düşürmemeye çalıştıklarını aktardı.

[Fotoğraf: AA]