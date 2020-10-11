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Mersin'de boş arsada patlama: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, boş arsada meydana gelen patlamada bir kişi hafif yaralandı. Güvenlik güçleri patlayıcının, ses bombası olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
Kentteki bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arsada, patlama sesi duyulması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arsa civarındaki yoldan geçerken patlama nedeniyle hafif yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Patlayıcının, ses bombası olduğu üzerinde duran güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine giderek bölgede çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı.
Etiketler: Mersin patlama ses bombasıSon Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 16:56
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