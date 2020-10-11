Haber Giriş: Kaynak: AA
Başkentte yangın: 5 dükkan kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircisinde yangın çıktı. Yangının sıçraması sonucu, 5 dükkan kullanılamaz hale geldi.
Yenimahalle'de Ali Döndü'ye ait oto tamircisinde kaynak işlemi sırasında yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Rüzgarın da etkisiyle alevlerin komşu dükkanlara sıçraması sonucu, 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Hurdacılar Sanayi Sitesi yangın ankara yangınSon Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 16:37
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