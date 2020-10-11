İstanbul Büyükşehir Belediyesinden toplu ulaşımla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacaktır. İstanbulkartınızı okutarak geçiş yapabilirsiniz" sözleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması doğrultusunda yarından itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin başlatılacağını duyurmuştu.