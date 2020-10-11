Hatay'ın Belen ilçesinde cuma sabahı çıkan İskenderun ve Arsuz'a sıçrayan orman yangını dün kontrol altına alındı.

Gece saatlerinde İskederun'a bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki gençler, ormanlık alanda bir kişinin ormanı yakmaya çalıştığını, fark edilince de eylemini başaramadan kaçtığını öne sürüp, sokağa döküldü. İskenderun-Belen kara yolu yakınındaki ormanlık alanda nöbete çıkan gençler, polisi alarma geçirdi. Polis ve gençler, ormanlık alanda bahsi geçen şüpheliyi birlikte aradı. Herhangi bir suç unsuruna ya da şüpheliye rastlanmadı.





2 kişinin sorgusu sürüyor



Üç bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine de zarar veren orman yangınında sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gözaltına alınan 4 kişiden 2'sinin serbest kaldığını, 2'sinin sorgusunun sürdüğünü söyledi.

Bir uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve 750 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Arsuz'a bağlı Beyköy Mahallesi'nde yeni bir orman yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.