Hatay'da çıkan yangın orman ve tarım arazileri ile birlikte evlere de büyük zarar verdi. Yangında en çok zarar gören noktalardan biri Belen'deki Fatih Mahallesi oldu. Bazı evler alevlerden küle dönerken kullanılmaz hale geldi. Evlerden bazıları kısmi zarar gördü. En çok da sıçrayan kozalaklar evlere ateş düşürdü.

Mahalle sakinleri yaşadıklarını anlattı: “Bahçemiz tamamen yandı. Perdelerimize zarar geldi. Evin bir tarafından salon tarafından ufak delikten ateş girmiş, koltuğa denk gelmiş. Koltuk yanmaz kumaş olduğu için zarar görmemiş.”



Mahallede en az 15 evin çatısı kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar “Ormandan ateş çok kuvvetli geldi” diyerek çaresizliklerini dile getirdi.



Evi yangında zarar görenler için bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

HABER: RAMAZAN DÜZGÜN

KAMERA: MEMİŞ AKÇAM

