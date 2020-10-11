Ordu'da berberlik yapan Tarık Kul, önceki hafta rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Kul, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 28 yaşındaki Kul, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tarık Kul, 18 Temmuz'da İlknur Kul ile dünya evine girmişti. Kul, düğün davetiyesine de "Sağlığımız için maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım" yazarak davetlileri uyarmıştı.

"Bizim canımız yandı başkasının yanmasın"

Tarık Kul'un babası Hüseyin Kul, çok üzgün olduğunu söyleyerek, "Kelimeler boğazımda düğümleniyor, Allah kimseye bu acıyı vermesin. Birden rahatsızlanınca hastaneye götürdük. Tahliller yapıldı ve en sonunda durumu iyi değil diye Ordu Devlet Hastanesine sevk ettiler. Bu zamana kadar hiç sıkıntısı yoktu, yaklaşık 1 ay önce dişinde bir apse oldu ve aile hekimine gitti, antibiyotik kullanmaya başladı. 2,5 ay önce düğününü yaptık, elinin kınası daha solmadı" dedi.

Tarık Kul'un ağabeyi Faruk Kul ise, "Kendisi berberdi ve düğünde de tüm önlemleri almıştı. Davetiyesine bile uyarı yazdırdı" dedi.

Koronavirüse karşı herkesin dikkatli olmasını isteyen Kul, "Vatandaşlarımız çok vurdumduymaz, maske ağızda duracağına kola takıyorlar. İnsanlar dikkat etmiyor, bizim canımız yandı başkasının yanmasın" sözlerini kullandı.