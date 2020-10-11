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İzmir'de maske uyarısı yapan doktoru darbeden 2 kişi gözaltında
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de bir acil serviste, maske takmaları gerektiğini söyleyen doktoru darbedip bıçakla tehdit ettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinin acil servisine kalp rahatsızlığı nedeniyle G.B'nin tedavisinin ardından doktor M.B, maske uyarısı yaptı.
Uyarı nedeniyle hasta yakını Ö.Ş. ile doktor M.B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine hastane polisi olaya müdahale etti. M.B, Ö.Ş'nin kendisini darbedip bıçak çektiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Hastaneye gelen ekipler, G.B. ve Ö.Ş'yi gözaltına aldı.
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