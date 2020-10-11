Düzce Uzunmustafa Mahallesi D-100 kara yolu yan yol mevkisindeki binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binanın üçüncü katında bulunanlar mahsur kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ulaştıkları balkondaki 4 kişiyi aşağıya indirdi. Sağlık personeli ise dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın, hasara yol açtı.