Haber Giriş: Kaynak: AA
Düzce'de bir binada yangın: 4 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de 3 katlı bir binada yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Düzce Uzunmustafa Mahallesi D-100 kara yolu yan yol mevkisindeki binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binanın üçüncü katında bulunanlar mahsur kaldı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ulaştıkları balkondaki 4 kişiyi aşağıya indirdi. Sağlık personeli ise dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın, hasara yol açtı.
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