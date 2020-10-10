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Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Sahil Yolu Caddesi'nde oyun oynayan 5 yaşındaki Yağız Arıyel, bölgedeki elektrik panosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Arıyel'in cesedi, yapılan incemelerin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Savcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: çanakkale çanakkale devlet hastanesi elektrik akımıSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 23:33
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