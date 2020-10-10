Haber Giriş: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 18 bina karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 18 bina karantinaya alındı.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı 84, 85 ve 86 nolu kararlarla COVID-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 18 binada karantina uygulamasının başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.
Etiketler: afyonkarahisar koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 22:55
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