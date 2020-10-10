Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
4 Eylül Mahallesi 297 Sokak'ta Rüstem Emre Özkurt yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Emir Arık idaresindeki otomobil çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler Emir Arık, Rüstem Emre Öztürk ile Öztürk ile aynı araçtaki Halil Karaarslan yaralandı.
Yaralılar, Kula Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Manisa Kula Devlet Hastanesi Salihli Devlet HastanesiSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 18:19
Son Haberler
- 18:08
- 18:06
- 18:01
- 18:28
- 17:38
Sıradaki Haber
AFAD: 542 kişi kontrollü bir şekilde evlerine yerleştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz