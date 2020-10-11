Hatay'ın Belen ilçesinde 2 gün önce başlayan, rüzgarında etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangın, dün kontrol altına alındı.

Ekipler, yanan bölgelerde, çok sayıda arazöz ve yer işçisiyle soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında, binalara yakın alandaki yangın nedeniyle bazı evler de alevlerin arasında kalmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Yangında kasıt şüphesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün yaptığı açıklamada, yangında çok ciddi kasıt şüphelerinin ortaya çıktığını söylemişti.

"Kamuoyunda özellikle son iki günde sosyal medyada olsun diğer kaynaklarda olsun bu yangının özelinde de çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Bunla ilgili de tabii ki Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı yürütüyor. 4 şüpheli gözaltına alındı, bunun 2'si savcı tarafından serbest bırakıldı ve 2 yeni daha şüphelimiz var. Bunlarla ilgili de işlem yapılacak, daha önce de söylediğim gibi Valilik ve tüm adli kurumlarımız çok yönlü soruşturmayı yapıyor, devam ediyor en detaylı şekilde araştırılıyor."