Karayolları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden alınan bilgiye göre, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

Daha önce 12 Ekim'de başlayacağı duyurulan ancak 2 gün ertelenen çalışma, 14 Ekim'den itibaren gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, 32 gün sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi ulaşıma kapanacak.

14 Kasım'da tamamlanacak

Güzergahtan geçecek sürücüler, Kaynaşlı Gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. D-100 Kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler, Anadolu Otoyolu'na Abant kavşağından giriş yapacak.

Çalışmaların 14 Kasım'da tamamlanmasının ardından, yol yeniden ulaşıma açılacak.