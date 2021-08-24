Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de bir grup, sağlık çalışanlarına saldırdı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mezitli ilçesinde, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden koronavirüs hastasının yakınları, 3 sağlık çalışanına saldırdı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen COVID-19 hastası H.Ç'nin yaşamını yitirmesi üzerine yakınları hastaneye gitti.
Bazı aile bireyleri, yakınlarının hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttukları bir doktor ve 2 hemşireyi darp etti.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi.
Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Mersin Koronavirüs
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