Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 21:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Temaslı kişi yolcu otobüsünde yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de koronavirüs denetimlerinde HES kodu sorgusunda temaslı olduğu tespit edilen kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altındaki uygulama noktasında Kovid-19 denetimi yaptıkları sırada Ankara'dan Sivas'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, HES kodu sorgulamasında, araçtaki yolculardan 52 yaşındaki N.U'nun temaslı çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.
Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası uygulanan N.U. yurda yerleştirildi.
Etiketler: Kırıkkale Koronavirüs HES Kodu
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