Aşağıdereköy mevkiinde 1 kişi arkadaşları ile birlikte tekneyle Sapanca Gölü'ne açıldı. Yüzmek için suya giren kişi bir süre sonra gözden kayboldu.

Polis, jandarma, arama kurtarma ve AFAD ekiplerince kaybolan kişiyi bulmak için arama yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Çalışmalar sonucu, 33 yaşındaki Cihan Genç'in cansız bedenine ulaşıldı.