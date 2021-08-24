Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 20:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Serinlemek istediği Sapanca Gölü'nde boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yüzmek için girdiği Sapanca Gölü'nde kaybolan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Aşağıdereköy mevkiinde 1 kişi arkadaşları ile birlikte tekneyle Sapanca Gölü'ne açıldı. Yüzmek için suya giren kişi bir süre sonra gözden kayboldu.
Polis, jandarma, arama kurtarma ve AFAD ekiplerince kaybolan kişiyi bulmak için arama yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Çalışmalar sonucu, 33 yaşındaki Cihan Genç'in cansız bedenine ulaşıldı.
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