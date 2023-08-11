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Türkiye
DHA 11.08.2023 05:35

Mersin'de arazide otlayan 48 küçükbaş öldü

Mersin'de arazide otlayan 48 küçükbaş öldü. Hayvanların ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'de arazide otlayan 48 küçükbaş öldü
[Fotograf: DHA]

Tarsus ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Yeşilkuyu mevkisinde meydana gelen olayda, Boş bir arazide kendisine ait keçileri otlatan Aydın Şahin, hayvanların tek tek yere yattığını fark etti.

Keçilerin öldüğünü anlayan Şahin, kurtarabildiği hayvanları olduğu yerde kesti. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ölen keçiler incelemeye alındı.

Toplam 48 küçükbaşın öldüğünü söyleyen Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme, "Hayvanların zehirlendiğini düşünüyoruz. Arazide otladıkları alan ile ilgili bir sıkıntı olabilir. İncelemeler sonucu ölüm nedenleri ortaya çıkacak" dedi. 

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