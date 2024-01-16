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Türkiye
DHA 16.01.2024 17:26

Mersin'de 9 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü hız sınırını 3 kat aşmış

Mersin'de, 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförünün tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiği belirlendi.

Mersin'de 9 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü hız sınırını 3 kat aşmış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Mersin'in Aydıncık ilçesi Sarıyar mevkindeki Sarıyar-2 Tüneli'nin çıkışında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen 9 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, gece saat 01.30'da Mersin'in Aydıncık ilçesi Sarıyar mevkiinde bulunan Sarıyar-2 Tüneli'nin çıkışında Dilmenler Mardin Seyahat firmasına ait yolcu otobüsünün virajı alamayarak devrildiği belirtildi.

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Kaza sonrası Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirilen verilerin hızla incelendiği belirtilerek, 48 koltuk taşıma kapasitesine sahip olan otobüste 38 yolcunun seyahat ettiği, yönetmelik gereğince bulunması gereken şoför ve görevli olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

"Sürücünün trafik işaret ve işaretçilerine uymadığı tespit edilmiştir"

Açıklamada, kazanın meydana geldiği tünelin 2017 Mart ayında taşıt trafiğine açıldığı hatırlatılarak, "Yaklaşık 6 yıldır hizmet veren ve her yıl ortalama 12 milyon araç geçişi olan bu mevkide bugüne kadar herhangi bir ölümlü kaza yaşanmamıştır. Ancak kazanın meydana geldiği 1124 metre uzunluğundaki Sarıyar-2 Tüneli çıkışında söz konusu aracın tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiği görüntülerle belirlenmiştir. Maalesef sürücünün bu yöndeki trafik işaret ve işaretçilerine uymadığı tespit edilmiştir. Bir anlık dikkatsizliğin büyük kayıplara sebep olduğunu gördüğümüz bu kaza gibi acı verici olayların bir daha yaşanmaması için trafik kurallarına harfiyen uyulmasını, uyarıcı trafik işaret ve işaretçi levhalarına dikkat edilmesini tüm sürücülerimizden önemle rica ederiz." denildi.

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Mersin Trafik Kazası
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