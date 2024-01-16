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Türkiye
AA 16.01.2024 17:19

Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu açıldı

Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu açıldı
[Temsili Fotoğraf: AA]

Son günlerde etkili olan kar yağışının ardından Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü ile Şırnak'a bağlı Ortaköy arasındaki bölgede çığ düşmesi sonucu kapanan kara yolunun açılması için Karayolları ekiplerince çalışma yürütüldü.

Kar kalınlığının fazla olması nedeniyle güçlükle ilerleyebilen ekipler, uzun süren çalışma sonucu yolun tek şeridini açmayı başardı.

Ekipler, yolun diğer şeridini de açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

28 köy yolu kapalı

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, karla mücadele ekipleri, önceki gün kar ve tipi dolayısıyla kapanan 298 köy ve mezra yolundan 270'ini açtı.

Kapalı 28 yolu açmak için çalışmalara devam eden ekipler, Durankaya beldesi ve Merga Bütan Kayak Merkezi'ne ulaşımın sağlandığı yolda kar savurma aracıyla çalışma yürüttü. Belediye ekipleri söz konusu yolda tuzlama yaptı.

Karayolları ekipleri de çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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