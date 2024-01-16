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Türkiye
İHA 16.01.2024 16:59

Kazada savrulan otomobille kendi aracının arasında kalmaktan son anda kurtuldu

Burdur’un Gölhisar ilçesinde öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Aracını yol kenarına park edip inen bir kişi, kazada savrulan otomobille, kendi aracının arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Kaza saat 13.10 sıralarında Burdur’un Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Burdur Caddesi'nde meydana geldi.

Seyir halinde olan Serdar G. idaresindeki öğrenci servisi, otogar kavşağı istikametinden Çeşme Meydanı istikametine seyir halinde olan Hüseyin E. idaresindeki otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Kaza anından kısa süre önce aracını yol kenarına park ettikten sonra aracından inen bir kişi, kazada savrulan otomobil ile kendi aracının arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kazadan hemen önce yol kenarına park edilen otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Hüseyin E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Hüseyin E. ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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Kazada savrulan otomobille kendi aracının arasında kalmaktan son anda kurtuldu
Kazada savrulan otomobille kendi aracının arasında kalmaktan son anda kurtuldu
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