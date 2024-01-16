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Türkiye
AA 16.01.2024 15:13

Konya'da kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında merkez Karatay ve Selçuklu ilçeleri ile Seydişehir ve Karapınar ilçelerinde operasyon düzenledi.

Polis, belirlenen iş yerleri ile araçlarda yaptığı aramalarda, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 1 çekici, 4 bin 870 kozmetik ürünü, 71 kilogram nargile tütünü, 500 bin boş makaron, 276 elektronik sigara, 46 cep telefonu, 15 ruhsatsız tabanca, çok sayıda lazer epilasyon cihazı, kompresör, harddisk ve cep telefonu aksesuarı ele geçirdi.

Konya'da kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

Operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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