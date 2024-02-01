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Türkiye
İHA 01.02.2024 09:40

Mersin'de 13 milyon liralık 'sahte deterjan' operasyonu: 3 gözaltı

Mersin'de merdiven altı bir imalathanede üretilen piyasa değeri 13 milyon liralık sahte deterjan ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Mersin'de 13 milyon liralık 'sahte deterjan' operasyonu: 3 gözaltı
[Fotograf: İHA]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında halk sağlığını tehlikeye sokan sahte temizlik ürünleri imal edip satan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada belirlenen 3 şüpheli, imal ettikleri sahte üretim temizlik malzemelerini satmak amacıyla harekete geçtiğinde araçları durdurularak suçüstü yakalandı.

Operasyonu genişleten ekipler, ürünlerin imal edildiği Akdeniz ilçesindeki merdiven altı imalathaneye de operasyon düzenledi. Piyasa değeri yaklaşık 13 milyon lira olan 12 ton sahte temizlik ürünü, 1 adet deterjan ambalaj makinesi, bir ton 280 kilogram deterjan katkı malzemesi, 3 adet elektronik terazi ve çok sayıda farklı markalara ait boş deterjan ambalajı ile etiket de ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmaya götürüldü. 

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