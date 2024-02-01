Bitlis'te buz tutan kuş cenneti havadan görüntülendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde soğuk havalar nedeniyle ilçenin Yamlar mevkiinde bulunan ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti’nin yüzeyi de buzla kaplandı.

Yüzeyi buz tutan kuş cennetinin doğal güzelliği havadan drone ile görüntülendi.

Kuş cennetinin donması, çok sayıda kuşun sıcak bölgelere göç etmesine sebep olurken, gölün donmayan akarsu yatağında bulunan bazı kısımlarında ise az sayıda kuş türü yaşamını sürdürüyor.

"Kar yağışıyla beraber çok güzel görüntüler oluşmuş"

Donan kuş cenneti doğal bir güzellik sunarken, bazı vatandaşlarda bu güzellikleri izleyerek ve fotoğraflarını çekerek arşivlerine katıyor.

İlçedeki vatandaşlardan Ahmet Yamlı, "Son bir haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuklardan dolayı Ahlat’ta bulunan kuş cenneti dondu. Bende bu güzel görüntüleri izlemek için buraya geldim. Ayrıca hatıra olarak fotoğraflamak istedim. Kar yağışıyla beraber çok güzel görüntüler oluşmuş. Gerçekten seyretmesi çok güzel" dedi.