Mersin çok sayıda ölü denizanası sahillere vurdu

Kentin turistik ilçeleri Erdemli ve Silifke sahillerinde kıyıya vuran yüzlerce ölü denizanası, görenleri tedirgin etti.

Erdemli ilçesindeki tarihi Kızkalesi’nde bazı kişiler, kıyıda ölü denizanaları bulunmasına rağmen güneşi fırsat bilerek denize girdi.

Bölgede yaşayan Kemal Bahar, denizde de denizanası yoğunluğu olduğunu belirterek, “Tahmin ediyorum ki küresel iklim değişikliği ve giderek artan çevre sorunlarıyla beraber denizanalarında çoğalma oldu. Denize açıldık, açıkta da çok sayıda denizanası ile karşılaştık” dedi.