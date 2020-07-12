İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte denize girmek isteyen yüzlerce kişi, Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'na akın etti.

Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girerek serinledi. Bazı vatandaşlar da ağaç altlarında piknik yaptı.

Plajı dolduran vatandaşlardan bazıları sosyal mesafe kuralına uyarken, bazılarının uymaması dikkat çekti.