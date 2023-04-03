Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 19:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Menekşe Deresi'nin rengi değişti
Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Deresi'nde suyun rengi kahverengiye dönüşerek bulanıklaştı.
Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan dere henüz belirlenemeyen nedenle bulanık akmaya başladı.
Küçük balıkçı teknelerinin barınağının da bulunduğu deredeki suyun renginin yer yer açık kahverengiye dönüştüğü görüldü.
Derede organik ve plastik atıkların bulunması dikkati çekti.
Etiketler: İstanbul Çevre Kirliliği
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