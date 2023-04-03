Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 85 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir'in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 85 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Gemisi görevlendirildi.
Botta bulunan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ekipler, Dikili açıklarında da geri itilen can salındaki 6, lastik bottaki 37 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yabancı uyruklu 85 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
Son Haberler
- 19:54
- 19:53
- 19:52
- 19:36
- 19:29
Sıradaki Haber
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 10 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz