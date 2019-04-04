Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı unsurlar, Suriye'nin Halep kentindeki Afrin ilçesinde, terör örgütü mensuplarına karşı operasyonlarına devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de huzur ve güvenliği sağlayan TSK, bölgedeki barış ve istikrar ortamını sabote etmeyi amaçlayan terörist unsurlara göz açtırmamakta kararlı.

Sınırların güvenliğinin devamı, bölge halkının huzur ve güvenliğinin temini ile diğer kurum ve kuruluşların bölgeye olan desteklerinin güvenle devam etmesi için TSK operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda TSK'nin, Zeytin Dalı harekat alanında ve bölgenin sınırlardaki dağlık kesimlerinde, halkın da yoğun desteğiyle, bölgeye sızma gayreti içindeki teröristlere karşı operasyonları hız kesmeden sürüyor.

Kaynak: AA