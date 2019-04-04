Türkiye genelinde kesin olmayan sonuçlara göre, bağımsız adaylar 450 bin 926 oy aldı. Yüzde 0,97 oranında oy alan bağımsız adaylardan 13'ü belediye başkanı seçildi.

1'i il, 12'si ilçe olmak üzere 13 şehirde başarı kazanan bağımsızlar arasında 2 kadın aday da var.

Bağımsız adayın kazandığı tek il Kırklareli

Bağımsız adaylardan birçoğu partilerden olumlu yanıt alamayarak tek başına seçim yarışına girmeye karar veren isimlerden oluştu.

Buna göre, Kırklareli'de CHP'den aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa ederek seçime bağımsız aday olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu, yeniden belediye başkanı seçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Kesimoğlu, rakibini 248 oy farkla geçerek başkan oldu.

Sekreter olarak girdiği belediyenin başkanı oldu

Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde de bağımsız adaylar seçimi kazandı.

Pazaryeri bağımsız ilçe belediye başkan adayı Zekiye Tekin, 2004 yılında sekreter olarak girdiği belediyede 3 dönem sonra özel kalem müdürlüğüne kadar yükseldi. Tekin, bağımsız olarak yarıştığı 31 Mart seçimlerinde 577 oy farkla ipi göğüsledi. Belediye başkanlığını kazanan 41 yaşındaki Tekin, mazbatasını alarak görevine başladı.

Osmaneli'de ise Münür Şahin, bağımsız olarak girdiği seçim yarışını kazandı.

Konya'nın 2 ilçesinde bağımsız aday sürprizi

Konya'da da resmi olmayan sonuçlara göre, 2 ilçede belediye başkanlığını bağımsız adaylar kazandı. Üç dönem Beyşehir’de belediye başkanlığı yapan Adil Bayındır, MHP'den aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak seçime girerek yeniden belediye başkanı seçildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde de bağımsız aday Hüseyin Oprukçu seçim yarışından birinci çıktı.

Öte yandan Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Mehmet Buz, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Fatih Kayacan, Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde Hamza Efe, Elazığ'ın Keban ilçesinde Fethiye Atlı, Erzurum'un Olur ilçesinde Sıddık Demircan, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Ali Kazgan, Trabzon'un Hayrat ilçesinde Mehmet Nuhoğlu, Karaman'ın Sarıevler ilçesinde Halil Kulak bağımsız olarak girdikleri yerel seçim yarışını başarıyla sonuçlandırdı.

Kaynak: AA