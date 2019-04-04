Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) alınan bilgiye göre, Türk uzmanlar tarafından verilen eğitime Gürcistan'ın Batum kentindeki Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesinde çalışan enfeksiyon uzmanı, radyolog, laboratuvar uzmanı ve hemşirelerden oluşan 35 sağlık personeli katıldı.

Eğitim programı, kan alma ve taşıma standartları, modern immünolojik çalışmalar, bakteriyolojideki standartlar, karın bölgesinde ultrason taraması, karın bölgesinin radyografi incelemesi, modern röntgen ve ultrason cihazlarının kullanımı, dizanteri, göğüs hastalıkları gibi konularda düzenlendi.

Projeyle, kurum personelinin modern tıbbi cihazların kullanımı ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisi konusundaki kapasitelerinin artırılması ve Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübelerinin Gürcistan'la paylaşılması hedefleniyor.

Batum kentinin bulunduğu Acara bölgesi ile tüm Batı Gürcistan'a hizmet veren Batum Enfeksiyon Hastanesinin tadilatı 2017 yılında TİKA desteğiyle yapılmıştı. 50 yataklı hastane, modern tıbbi cihaz ve ekipmanlarla donatılmıştı.

Kaynak: AA