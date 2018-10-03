Mehmetçiğe yüksek güvenlikli koruma: Kulekol

Yüksek güvenlikli gözetleme kulesi Kulekollar, Gaziantep Karkamış ile Kilis Gülbaba köyü arasında kalan 170 kilometrelik Suriye sınırına, 8 kilometre arayla inşa edildi.

15 metre yüksekliğinde, 14 metre çapında

Yapımını TOKİ'nin üstlendiği 22 Kulekolu ilk kez TRT Haber görüntüledi.

Mehmetçiğin sınırdaki Kulekol gözetleme kuleleri 1 yılda tamamlandı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Kulekollar 15 metre yüksekliğinde ve 14 metre çapındı. Balistik duvarla örülen Kulekollar havan ve roket saldırılarına karşı dayanaklı. Kulekolda kurşun geçirmez camlar, çerçeveler ve balistik kapılar bulunuyor.

Betonun dayanıklılığı test edildi

Kontrol Mühendisi Halil İbrahim Bozgeyik, Kulekolların kurşuna ve rokete dayanacak şekilde bir beton planlaması ile yapıldığını söyledi. Beton sisteminin Türkiye'de ilk defa uygulandığını söyleyen Bozgeyik, betonun dayanıklılığının da test edildiğini belirtti.

Kulekollar havan ve roket saldırılarına karşı dayanıklı

Kulekolların dayanıklılığı, teröristlerin bir saldırısıyla da kendini kanıtladı. Kilis'in Suriye sınırında bulunan Şehit Mehmet Yaylacı gözetleme kulesine, henüz inşa aşamasındayken güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Afrin tarafından gerçekleştirilen saldırıda, merminin temas ettiği yüzeyde sadece küçük bir iz meydana geldi.

Suriye sınırına örülen dünyanın en uzun üçüncü duvarının hemen yanına yapılan son derece modern ve teknolojik gözetleme kulelerinin kapısı çelikten ve kurşun geçirmez. Ayrıca Kulekollarda acil durumlar için de tahliye amaçlı çıkış direği bulunuyor.

Kulekollar, 10 askerin aynı anda kalabileceği şekilde tasarlandı. Banyosundan mutfağına, askerlerin tüm ihtiyacı düşünüldü. Ancak ağırlık, güvenlik ve savunmaya verildi. Kulekolların örüldüğü betonların kalınlığı 50 santim ve her katta askerler için 8 adet atış mazgalı bulunuyor.

Her kulenin yapımı bir milyon liraya mal oldu. Elektronik gözetleme sistemlerini ise, ASELSAN kuracak.

Kaynak: TRT Haber