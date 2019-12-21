Cumhurbaşkanlığınca, 17 Ekim'de TBMM Başkanlığına sunulan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin, Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakerelerinin ardından TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri de sona erdi.

Meclisin bütçe maratonu, dün, bütçenin tümü üzerinde yapılan son konuşmalarla tamamlandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM Genel Kurulunu yönettiği son gün, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Teklifi'nin açık oylamaları yapılarak kabul edildi.

Bazen güldüler bazen tartıştılar

Vekillerin kucaklaştıkları da oldu, atıştıkları da, övgüler de vardı, Bakanlar ile muhalefetin karşı karşıya geldiği anlar da.

Vekiller kürsüye yalnız çıkmadı

Meclis'te 2 haftalık bütçe maratonu sona erdi. Genel Kurulda gece gündüz mesai yapıldı. Gülümseten anlar da oldu, tansiyonun yükseldiği zamanlar da, kimi patates soğan ile kürsüye çıktı. Kimi tepkisini Oscar heykeli ile gösterdi.

Her oylama sonunda bol bol fotoğraf çektirdi vekiller.

2 haftalık maratonda rekor da kırıldı. Meclis Başkanvekili Levent Gök, hiç ara vermeden 8 saat 15 dakika süreyle oturum yönetti.

Genel kurulda görüşmeler sürerken Meclis kulislerinde de ikramlar vardı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'tan getirilen dondurmayı milletvekillerine ikram etti.

Kaynak: TRT Haber