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MEB müfettişi otel odasında ölü bulundu16 Kasım 2019 Cumartesi 22:12 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 22:24
Okulların teftişi için Niğde'ye giden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen 24 kişilik müfettiş grubunun içinde yer alan Bektaş Gülnar'dan haber alamayan arkadaşları, durumu otel görevlilerine bildirdi.
Odaya giren görevliler, Gülnar'ı yatakta hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, Gülnar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Niğde müfettiş Milli Eğitim Bakanlığı