Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bodrum'un Gökpınar ve Mazı Mahallelerine kadar ulaştı.

Bölgedeki rüzgarın şiddetini artırmasıyla alevler evlere sıçradı.

Ekiplerin yoğun şekilde müdahalesi sürerken, çok sayıda ambulans da bölgeye sevk edildi.

Mahalle yolu ulaşıma kapatıldı

Dört mahallede bazı evler tahliye edildi. Tekne sahipleri tahliye çalışmasına denizden destek verdi. Ancak tüm çabalara rağmen alevler Aşağı Mazı Mahallesi'ne ulaştı.

Boşaltılan bazı evler alev aldı. Mahalle yolu, yoğun duman sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Bodrum Mazı köyünde çıkan yangında alevler evlere sıçradı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgedeki son durum @trthaber’de. pic.twitter.com/EbVfmA3ey4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 1, 2021

Bölgeye sadece iş makineleri ve orman ekiplerinin geçişine izin veriliyor.

Mahallede bulunanlar ise denizden tekne ve botlarla tahliye edildi.