Mavi Kartlı tekne sayısı 39 bine yükseldi

Mavi Kart Sistemi'yle yat ve tekne gibi Marpol 73/78 Sözleşmesi kapsamı dışında kalan küçük deniz araçlarının da atıklarını atık kabul tesislerine vermesi sağlandı.

Mavi Kart'ın tüm yat limanlarında atık kabul işlemlerinde kullanılmasıyla birlikte 2017'de 30 bin olan Mavi Kartlı tekne sayısı yüzde 30 artışla 2018 yılının ilk altı ayı itibarıyla 39 bine çıktı.

Birçok bilgi bu sistemle kayıt altında

Bu atıkların miktarı, tesise ne zaman verildikleri ve deniz aracının sefer bilgileri gibi veriler Bakanlık tarafından geliştirilen web tabanlı bir yazılımla kayıt altına alınıp kontrol ediliyor.

Sistem, Muğla ve Antalya'da 5 Ağustos 2011'de yayımlanan genelgeyle pilot uygulama olarak başlatılırken, 7 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Türkiye genelindeki yat limanlarının Mavi Kart Sistemi'ne geçişi tamamlandı.

Balıkçı tekneleri atıklarını balıkçı barınaklarında bulunan atık kabul tesislerine verirken bu barınakların Mavi Kars Sistemi'ne geçiş sürecine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Atıklar teknelerden alınıyor

Mavi Kart Sistemi kapsamında 2018'in ilk altı ayında 192,2 metreküp sintine suyu, 14 bin 17 metreküp çöp ile 13 bin 335 metreküp atık su, turizm ve rekreasyon amaçlı kullanılan tekneler ile balıkçı teknelerinden alındı.

Açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem sürdürülebilir deniz çevresi açısından hem de sosyoekonomik ve ticari açıdan yararlanılan denizlerde uygulamaya alınan 'Mavi Kart Sistemi' ile denizlere olumlu katkıda bulunmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA