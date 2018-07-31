Hakkari Belediyesi kenti parklarla donattı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra vatandaşları sosyal, kültürel etkinlikler ve spor alanlarıyla da buluşturuyor.

Bu kapsamda kentin değişik mahallelerine ailelerin çocuklarıyla güzel vakit geçirebileceği 5 park kuran belediye, 6 park için de çalışmalarını sürdürüyor.

2018 dönüşüm programı kapsamında bir süre önce Bulak Mahallesi'nde yapımına başlanan ve içerisinde amfi tiyatro, spor alanları, yürüyüş ile bisiklet yolu bulunan büyük parkın yanı sıra ihalesi tamamlanan ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak 5 parkın da 3 ay içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.

"İki salıncağı olmayan bir şehir devraldık"

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, belediye olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra vatandaşların güzel vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak için de yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

İki salıncağı olmayan bir şehri devraldıklarını belirten Epcim, "Bu dönüşüm programında da özellikle sosyal donatı alanlarını da artıracak birtakım çalışmalar öngördük. Hakkari'de önümüzdeki 90 günü iyi değerlendirdiğimizde bu çalışmaların takibini yaparak yaklaşık 6 parkımızı halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Hakkari'de çocuklarımızı, gençlerimizi, insanımızı gerçekten sevindirecek, mutlu edecek önemli bir gelişme olarak bu hizmetlerimizi sunmuş olacağız. Şehrimizin kültürel yapısına, gençliğine, çocuklarına önemli bir hizmet sunmuş olacağız. 90 gün içerisinde Hakkari'yi parklarla donatmış olacağız" dedi.

"Çocuklar parkta eğlenirken büyükler de dinleniyor"

Medrese Mahalle Muhtarı Cabbar Aydın da mahallelerinde daha önce böyle parkların bulunmadığını anlatarak, "Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Epcim sayesinde 3 bin metrekarelik parka kavuştuk. Yüzlerce kişi bu parktan yararlanıyor. Çocuklar parkta eğlenirken büyükler de dinleniyor, çay içiyor. Mahalle sakinleri adına belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA