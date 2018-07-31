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Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan aralarında bir profesörün de bulunduğu 3 kişi yakalandı.

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Yunanistana kaçmak isteyen FETÖcüler yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları takip ve araştırma sonucu Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 kişiyi tespit etti.

Operasyonla İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesiyken ihraç edilen A.K., eşi A.B.K. ve avukat A.E.T. yakalandı.

ByLock kullandıkları belirlenen şüphelilere organizatörlük yaptığı tespit edilen G.Ö. ve H.K. de gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden organizatörlük yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

FETÖ şüphelileri, haklarında soruşturma yürütülen illere gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, fetö, Edirne
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