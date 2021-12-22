Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 05:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Mavi Boğaz Kanyonu' tabiat parkı oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'nın Akören ve Bozkır ilçesi sınırları içinde yer alan bölge Mavi Boğaz Tabiat Parkı olarak belirlendi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Kara Ada Mevkii Doğal Sit Alanı ise kesin korunacak hassas alan ilan edildi.
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Konya'nın Akören ve Bozkır ilçesi sınırları içinde yer alan bölge "Mavi Boğaz Tabiat Parkı" olarak belirlendi.
Mavi Boğaz Kanyonu olarak bilinen ve eşsiz doğa güzelliğine sahip bölgenin tabiat parkı olarak belirlenen alanın büyüklüğü 530 hektardan oluşuyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan "Kara Ada Mevkii Doğal Sit Alanı" da koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Tabiat Parkı
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