Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 04:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekonomi yönetimine yeni atama
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy görevinden alındı.
Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy ise görevinden alındı.
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