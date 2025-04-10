Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması başladı

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı.

Maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.

Sanıkların kimlik kontrollerinin yapıldığı duruşma, savunmaların alınmasıyla sürüyor.

Bu arada dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Duruşma öncesinde davaya katılma taleplerini sunmak isteyen avukatlar ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, ailenin yaklaşık iki aydır ölüm tehditleri aldığını belirterek, tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Mezarı tahrip edildi

Bu sabah Ahmet Minguzzi'nin mezarının da tahrip edildiğini aktaran Epözdemir, konu ile ilgili faillerin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Epözdemir, sanıklardan birinin doğum belgesi olmadığı konusunda ise mahkemeden kemik yaşının tespit edilmesi için talepte bulunacaklarını anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oluyor

Olaya ilişkin olarak suça sürüklenen çocuk B.B. ve suça sürüklenen çocuk U.B.’nin “Çocuğu Kasten Öldürmek” suçunu işledikleri iddiasıyla yargılanacağı duruşmada, Minguzzi’nin faillerinin gereken cezayı almaları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da hazır bulunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayında aileye yaptığı taziye ziyaretinde, Bakanlık olarak hukuki destek sağlayacaklarının sözünü vermişti.

Bugünkü duruşmada Bakanlık avukatları duruşmaya müdahil olarak hazır bulunuyor.

Ayrıca Aile ve Sosyal Bakanlığının suça sürüklenme riski olan çocukların koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında herhangi bir suça karışmadan belirlenebilmesi için üzerinde çalıştığı sosyal risk haritasında da son aşamaya gelindiği belirtildi.