Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sabah saatlerinde ilçe genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim başlattı. Denetimlerde fazla yolcunun yanı sıra maske ve dezenfektanlar da denetlendi.

Maskeyi koluna takan minibüs şoförünü fark eden polis ekipleri minibüsü durdurdu. Polis ekiplerine fazla yolcu almadığını söyleyen minibüs şoförü maskeyi kolunda unuttuğunu söyledi. Minibüs şoförünün tüm ısrarlarına rağmen polis ekipleri maske kuralına uymadığı gerekçesiyle minibüs şoförüne 900 lira ceza kesti.

Ekipler aynı zamanda minibüslerde dezenfektan bulundurmayan minibüslere de ceza uyguladı.

Denetimde durdurulan bir minibüsün dezenfektan kutusunun çalışmadığını tespit eden polisler şoföre 900 lira ceza kesti. Diğer yandan fazla yolcu alan 2 minibüse de ayakta yolcu aldığı için 104'er lira ceza kesildi.