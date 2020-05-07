Maske satışları ne zaman başlayacak? Maskeler ne kadar olacak?
Ticaret Bakanlığından maskelerin tavan fiyatlarına ilişkin açıklama geldi. Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde satışa sunulacak. Peki, Maskeler nerede satılacak? Maske satışları ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maske satışının yeniden başlayacağını duyurmasının ardından beklenen açıklamayı Ticaret Bakanlığı yaptı.
Cerrahi maskelerin marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden satışının yapılabileceği belirtildi.
Maske fiyatları belli oldu
Cerrahi maskelerin, adedinin KDV dâhil en fazla 1 TL olacak şekilde tüketiciye sunulacağı bu fiyatın üzerindeki satışların ise “fahiş fiyat” olarak değerlendirileceği ifade edildi.
Maske satışları ne zaman başlayacak?
8 Mayıs itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul’da satışların başlayacağı belirtildi ve akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satılacağı ifade edildi.
Önce 50’li paketlerle satılacak
Cerrahi maskelerin ilk etapta standart 50’li paketler halinde satışa sunulacağına dikkat çekilip, “Önümüzdeki haftadan itibaren de 10’lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir” denildi.
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