Mersin İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı, koronavirüs salgınının devam etmesi ve ramazanın gelmesiyle daha çok kişiye ulaşmak için hayır çarşısı kurdu. İhtiyaç sahipleri istediğini ücretsiz alıyor. Evden çıkamayanlara ise siparişlerini vefa grupları götürüyor.

Muğdat Camii'nin alt katındaki çarşıda, gıda ve hijyen maddeleri yer alıyor. Alışveriş ise ücretsiz olarak yapılıyor.

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi açıklamasında, "Buradan alabilen arkadaşlarımız, ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz olduğu gibi, buraya gelemeyen ihtiyaç sahipleri özellikle vefa destek grubundaki arkadaşlarımız ve oradaki ihtiyaç listelerindeki alarak biz evlerine götürüp yardım teslim ediyoruz" dedi.

Çarşıdaki ürünler, hayırseverler tarafından karşılanıyor. Hayır Çarşısı, ramazan sonrasında da hizmet vermeye devam edecek.