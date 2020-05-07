Sivas Valisi Salih Ayhan, il merkezinde son 8 gündür yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasına rastlanmadığını açıkladı.

Ayhan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla video konferans sistemi üzerinden yaptığı toplantıda, koronavirüsle mücadelede alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlara göre Sivas'ta da normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacaklarını belirten Ayhan, "Bu süreç yıl sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor. Bu kademeli geçişte haziran ve temmuz çok önemli. Çok sert bir geçişte Allah korusun, ikinci bir vakada toparlaması zor olur. Bu ayları, çok dikkatli, tedbirli ve ikazlara uyarak geçireceğiz" dedi.

"Karantinanın faydasını gördük"

Ayhan, çok önemli tedbirler aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Köylerde uyguladığımız karantinaların çok faydasını gördük. 3 bin 77 kişinin yaşadığı 25 yerleşim yerini karantinaya aldık. Karantinaya alıp, sosyal mesafenin sağlanmasıyla yayılımı azalttık. Bu 25 köyde 100'ün üzerinde vaka vardı. Vakalarımızın yüzde 80'i vadi bölgesi ve onların yayılımıydı. 8 gündür Sivas il merkezinde vakamız yok. Pazartesi günü Akıncılar ilçesinde vaka gerçekleşti. Akıncılar'da çıktıktan sonra da bugüne kadar başka vakamız yok"