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İdlib'de 9'uncu ortak devriye
İdlib'deki M4 kara yolunda, 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiğini açıkladı.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/EUDNrtgtxD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2020
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: son dakika milli savunma bakanlığı idlib devriyeSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 13:25
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