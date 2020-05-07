Ortatepe Mahallesi'nde Kale Kaymakamlığı tarafından verilen konteynerde yaşam mücadelesi veren işçi emeklisi Ali Humbul, yaptığı açıklamada, 7 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde bel ve boyun fıtığı tedavisi gördüğünü söyledi.

Fıtık nedeniyle yürümekte güçlük çektiğini ve baston kullanmak zorunda kaldığını anlatan Hımbıl, "Ben bu fıtık yüzünden 2018 yılının kasım ayında ameliyat olmaya karar verdim. Bunun için 4 bin liraya ihtiyacım vardı. Bir internet sitesindeki 'Emekliye kolay kredi' ilanını görünce 10 bin lira kredi için başvuruda bulundum. Beni telefonla arayıp Ankara'ya çağıran 2 kişi aylık bin lira geri ödemeli 16 ay taksitli kredi için taahhütname imzalattı. Bana daha sonra kredimin onaylanmadığını söyleyince evime döndüm. 2019 yılı Mart ayında, 2 bin lira emekli maaşımı çekmeye gittiğimde parayı hesapta göremeyince dolandırıldığımı anladım." dedi.

Emniyete giderek kendisini dolandırdığını ileri sürdüğü kişilerden suç duyurusunda bulunduğunu belirten Hımbıl, imzaladığı taahhütname nedeniyle maaşına haciz konulduğu öğrendiğini ve 13 aydır emekli maaşını alamadığı için zor durumda olduğunu anlattı.

Hımbıl, bu yüzden kirasını ödeyemediği evden de çıkmak zorunda kaldığını belirterek şöyle konuştu:

"Kaymakamlığımız sağolsun bana 2 odalı konteyner tahsis etti. İhtiyaçlarımı yardımseverler karşılıyor. Ekmek parasına muhtaç hale düşürdüler. Hala çekmediğim kredinin borcunu ödüyorum. Ayrıca ameliyat olup sağlığıma kavuşmak da istiyorum."