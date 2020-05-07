Bakan Karaismailoğlu, salgın döneminde alınan Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan geniş güvenlik önlemleri sayesinde şantiyelerde çalışmaların sıkıntı yaşanmadan devam ettiğini belirtti.

Otoyol, köprü ve tünel yatırımları başta olmak üzere pek çok önemli yatırımın yanı sıra rutin faaliyetlerin de yer aldığı Bakanlık bünyesinde binin üzerinde şantiyede çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde ülke genelinde 67 şantiyede tam kapasite, 85 şantiyede orta kapasite, 117 şantiyede de düşük kapasiteli olmak üzere toplam 269 yol yapım şantiyesinde çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatlarında çalışmalar sürüyor

Demiryollarında da yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatlarında yapım çalışmalarının sürdüğüne değinen Karaismailoğlu, TCDD bünyesinde de 306 adet şantiye toplam 14 bin 445 kişiyle, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesinde ise 25 şantiyede 6 bin 415 kişiyle çalışmaların devam ettiğini anlattı. Karaismailoğlu, Bakanlık bünyesindeki diğer bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarla birlikte binin üzerinde şantiyede çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

"Hiçbir şantiyemiz kapanmadı"

Karaismailoğlu, COVİD-19 salgını sürecinde; ülke genelinde hizmet veren Bölge Müdürlüklerinde yürütülen rutin bakım, yol boyu temizliği, sinyalizasyon elektrik arızaları ile trafik kazalarına müdahale ve kar mücadele çalışmaları aksatılmadan devam ettiğinin de altını çizdi. Karaismailoğlu, "Salgınına karsı şantiyelerimizde Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda üst düzey tedbirler uygulandı. Hazırlanan risk analizi ve acil eylem planı kapsamında ortak kullanım alanları gözden geçirilerek, mesafe kurallarına uygun çalışılacak şekilde yeniden dizayn edilen şantiyelerde, ateş ölçümü, kalacak yerlerin dizaynı ve karantina tedbirleri gibi pek çok önlemin eşliğinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve aldığımız olağanüstü koşullarda aldığımız yerinde tedbirler sayesinde şantiyelerimizde sıkıntı yaşamadık. Aldığımız tedbirler sayesinde şantiyelerimizin hiçbiri kapanmadı. Şantiyeler ülkemizin geleceği için, vatandaşlarımız için çalışıyor. Böyle bir süreçte hem koronavirüse karşı aldığımız önlemler, hem de çalışmaların azami olarak devam ettirilmesi de bizim için ayrıca önemli bir başarıdır” dedi.