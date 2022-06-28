Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangından döndüğü bildirilen Metin Billor idaresindeki Kayseri Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, Dinar-Çay kara yolu Çiçektepe köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan orman işçileri Abdullah Doğan, Mustafa Akpınar ile İsmail Tekik yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tahsin Etli, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us ile Dinar Orman İşletme Müdür Vekili Serdar Özel de kazada yaralanan orman işçilerini Dinar Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Afyonkarahisar Şube Başkanı Nevzat Karakoçan ile Öz Orman-İş Isparta Bölge Başkanı Süleyman Atasoy da hastaneye gelerek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen 4 orman işçisi, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kente getirilerek otele yerleştirildi.

Kazada hasar gören arazöz ise kaza yerindeki incelemenin ardından Dinar Orman İşletme Müdürlüğü bahçesine çekildi.